Специалисты AnTuTu подготовили рейтинг мощных смартфонов из категории бюджетных.

В частности, были названы самые мощные среднебюджетные смартфоны за октябрь. Рейтинг составлен для китайского рынка, но при это нем присутствуют модели, представленные в России.

Например, возглавляет топ-10 Redmi Note 8 Pro в версии 6/128 ГБ. Такой смартфон продается в нашей стране и предлагается за 15 тыс. рублей.

Стоит отметить, что версия 6/128 ГБ возглавляет рейтинг исходя из стоимости, а вариант с 8 ГБ ОЗУ, вероятно, отнесли к более высокому ценовому сегменту.

Что касается других лидеров рейтинга, то на второй и третьей строчка оказались vivo Z1 Pro и Xiaomi Mi 9 SE, а в первой пятерке оказались realme XT и realme Q.

В топ-10 еще вошли: Mi 9 Lite, Redmi Note 7 Pro, Samsung Galaxy A70, realme 3 Pro и Mi 8 Lite.