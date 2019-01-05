Названы самые лучшие камерофоны 2018 года по версии DxOMark

Специалисты DxOMark подвели итоги и назвали самые лучшие камерофоны из новинок прошлого года.

В общей сложности специалисты протестировали 31 новинку в 2018 году и бесспорным лидером в этом рейтинге оказался Huawei P20 Pro.

Этот смартфон заработал 109 баллов. На втором месте расположился iPhone XS Max, а в тройку лидеров вошел китайский смартфон Mi MIX 3.

В Google Pixel 3 отметили высокое качество снятых видеороликов и в такой категории он оказался лидером.