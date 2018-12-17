Названы регионы РФ с самой дорогой и дешевой мобильной связью

Аналитики из компании Content Review подготовили новый отчет, в котором указали, в каких регионах самая дорогая мобильная связь, а в каких самая дешевая.

К тому же специалисты попытались спрогнозировать, стоит ли ожидать удорожания этого вида связи.

Было отмечено, что в этом году, а точнее с весны, мобильная связь подешевела в среднем на три процента до 255 рублей вместо 258,3 рублей.

Эксперты объяснили падение цены из-за «тарифной войны» между операторами. При этом на следующий год стоит ожидать повышение тарифов, правда насколько будет удорожание пока неизвестно.

Дешевле всего в этом году обходилась мобильная связь жителям Москвы, Тюмени, Чукотского АО, а также Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского АО.

Самая дорогая мобильная связь оказалась в Брянской и Ивановской областях, а также в Республике Ингушетии, Чеченской республике и Республике Дагестан.