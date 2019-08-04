На российском рынке представлено немало интересных смартфонов, но среди них есть и наиболее востребованные да и к тому же быстро подешевевшие модели.

Экспертами были названы пять лучших подешевевших в России смартфонов, а одним из таких оказался Xiaomi Redmi Note 7.

Его теперь ценник составляет 11,5 тыс. рублей. Стоит отметить, что этот аппарат вышел на рынок в феврале этого года и оказался довольно популярным на рынке.

Xiaomi Redmi Note 5 также оказался в этом рейтинге с ценником в девять тысяч рублей. Asus ZenFone Max Pro (M1) можно купить почти в два раза дешевле.

Его стоимость сейчас составляет около восьми тысяч рублей. Замыкают пятерку Huawei Honor 8C и Huawei Honor 8x Max с ценниками 9 и 12,5 тыс. рублей.

Источник: Gazetadaily.ru.