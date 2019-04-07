Названы способы по увеличению скорости интернета

На скорость загрузки страниц влияет много факторов, и порой у пользователя подключен скоростной интернет, а он не может запустить видеоролик в высоком качестве.

Британские специалисты рассказали, как увеличить скорость интернета. Так, они рекомендуют в первую очередь начать с компьютера. В нем следует очистить кеш в браузере и обновить программное обеспечение.

Также всю операционную систему следует проверить на вирусы, причем это лучше делать не одной антивирусной программой, а поочередно несколькими. Также стоит обратить внимание на расположение роутера.

Его не следует располагать возле окон и аквариума. Также стоит учесть, что через толстые стены сигнал Wi-Fi тоже плохо проходит, а это в последствии влияет на загрузку страниц.

Если перенести роутер нет возможности можно установить дополнительный, а он будет продлевать сигнал основного и обеспечит компьютеру и другой мобильной технике стабильный сигнал.

Ну и напоследок стоит запаролить Wi-Fi, чтобы к нему не подключались нежелательные устройства.