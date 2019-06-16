Названы предварительные характеристики смартфона Honor 9X Pro

Накануне стало известно, что для российского рынка сертифицировали сразу несколько новых смартфонов, среди которых оказался и Honor 9X Pro.

Об этой новинке ничего ранее не сообщалось, но сегодня инсайдеры исправили ситуацию и назвали не только предварительные характеристики, но и ценник.

Так, о процессоре ничего не сообщается, но есть данные что в смартфоне будет основная камера с четырьмя модулями, а предлагаться он будет в трех конфигурациях.

В камере на задней панели будут модули разрешением 8, 8, 2 и 2 Мп. Оперативной памяти предложат 6 или 8 ГБ, а вот встроенной будет от 128 ГБ.

Вариант с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ окажется топовым и его ценник составит 360 долларов.

Версия с объёмом ПЗУ 128 ГБ будет оценена в 320 долларов, а начальная конфигурация получит ценник 275 долларов.