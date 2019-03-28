Характеристики стали известны благодаря руководству пользователя, которое обнаружили на сайте компании.

Так были названы основные характеристики смартфона Samsung Galaxy A2 Core, который получил такие габариты: 141,6 x 71 x 9,1 мм, вес 142 г.

Модель будет относится к сегменту недорогих устройств и получит пятидюймовый экран разрешением 960 x 540 точек и соотношением сторон 16:5. Процессор в новинке установят Exynos 7870, а оперативной памяти будет 1 ГБ.

В качестве операционной системы будет предложена Android 8.1 Oreo (Go Edition), а за автономную устройства будет отвечать батарея на 2 600 мАч.

На задней панели будет располагаться камера с модулем на 5 Мп с F/1,9.