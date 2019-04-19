Названы основные характеристики и цена смартфона Google Pixel 4 XL

Основные технические характеристики и стоимость нового смартфона раскрыта еще задолго до его выхода на рынок.

Google Pixel 4 XL появится в продаже осенью, но уже известно, что смартфон получит 6,5-дюймовый экран, разрешение которого составит 2960 х 1440 точек.

Работать устройство будет на топовом процессоре Snapdragon 855 и получит несколько конфигураций с разным объёмом памяти.

Так, для покупки новый Google Pixel 4 XL предложат в вариантах 6/128 ГБ, 8/256 ГБ и 8/512 ГБ. Стоимость самой доступной составит 459 долларов.

Особенностями аппарата в отличие от предшественника станет еще и двойная камера с модулями на 12 и 2 Мп, а также аккумулятор на 4 000 мАч.