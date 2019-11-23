Названы опасные виды приложений для смартфонов

Преимущество Android смартфонов в том, что пользователь может устанавливать приложения не только из магазина Google Play, но также из альтернативных магазинов и даже вручную, скачав APK-файл.

Но на самом деле такие возможности по установке программ являются и слабостью операционной системы, так как пользователь не знает насколько скачанное и установленное приложение является защищенным и проверенным.

Регулярно в сети появляется информация, что даже в Google Play обнаруживаются опасные приложения, которые следят за пользователями и крадут их данные.

Самые безобидные могут просто показывать рекламу на главном экране смартфона, а самыми опасными программами можно назвать те, которые крадут деньги со счетов пользователя.

Но если в официальном магазине Google находят опасные программы, то установки ПО из других источников вообще не гарантирует что вы получите надежное приложение.

Все-таки в Google Play есть модераторы, которые стараются следить за программами и опасные приложения максимально быстро удаляются.

В iOS от Apple установка приложений возможна только из официального магазина, но там пользователей обманывают другим способом.

Его подписывают на платные сервисы, которые стоят очень дорого. Вроде разработчик не нарушает правила Apple, но пользователь может потерять большие деньги за подписку, а в ответ получает информацию сомнительного качества, пишет Hi-tech Mail.ru.

К примеру, приложение для гадания в неделю может снимать с пользователя по 599 рублей.

Есть бесплатный пробный период на три дня, но если забыли отметить подписку, то можно за месяц потерять свыше 2 тыс. рублей.

Опасными еще считаются приложения подделки и альтернативные программы для доступа к социальным сетям.