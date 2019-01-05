Названы объёмы аккумуляторов всех Samsung Galaxy S10

До презентации новый флагманских смартфонов от Samsung остается менее двух месяцев и в сети про них появляется все больше подробностей. Накануне «АСТЕРА» сообщала объём батареи для Galaxy S10 Lite, а теперь инсайдер Ice Universe рассказал какие по объёму аккумуляторы будут установлены в Galaxy S10 и Galaxy S10+.

Инсайдер подтвердил информацию про аккумулятор Galaxy S10 Lite, сообщив, что в этом устройстве установят батарею на 3100 мАч.

А вот в старших моделях батарея будет на 3500 мАч и 4000 мАч, последняя достанется Galaxy S10+, а первая соответственно Galaxy S10.

Напомним, в дальнейшем будет выпущена еще одна версия Galaxy S10, которая уже будет с поддержкой 5G, но ее стоит ожидать намного позже основной серии смартфонов.