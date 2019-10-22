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22 ноября : вторник

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Названы новые цены на складной смартфон Huawei Mate X

23.10.2019 00:02

Ожидается, что в продажу смартфон поступит 23 октября, но официально эта дата подтверждена компанией не была.
Между тем появились данные, что новый Huawei Mate X, запуск которого неоднократно откладывали, будет представлен в двух версиях. Их цены и были названы источником.

Итак, первая версия складного смартфона будет оснащена процессором Kirin 980 и она получит ценник 1 414 долларов или 90 тыс. рублей.

Вторая конфигурация получит процессор Kirin 990 5G и с ним стоимость устройства составит 1 979 долларов или 126 тыс. рублей.

При этом важно отметить, что во время презентации была заявлена цена 2 563 доллара или 160 тыс. рублей. Напомним, дебют смартфона проходил еще в феврале этого года.

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