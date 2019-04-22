Названы лучшие в мире смартфоны по версии Business Insider

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22 мая : понедельник

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

Ошибка при запуске приложения 0xc0000142

Неприятная ошибка приложения 0xc0000142 способна испортить настроение на весь день, а то и привести к невозможности нормально работать с компьютером. В данной статье мы разберемся, из-за чего она может появляться и как с ней справиться.

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Обзоры рынков

Названы лучшие в мире смартфоны по версии Business Insider

22.04.2019 11:40

Американские специалист из Business Insider опубликовали большой рейтинг смартфонов, которые по их мнению являются самыми лучшими в мире.
Ожидаемо в таком списке оказались топовые модели устройств, предлагаемые на большинстве рынков от мировых и известных производителей.

В общей сложности Business Insider внес в список лучших в мире смартфонов по своей версии 20 моделей. Возглавил данный рейтинг аппарат OnePlus 6T, вышедший на рынок в прошлом году.

Его стоимость составляет 550 долларов и в нем отметили отличный дизайн, а также хороший список опций для выполнения повседневных задач.

На второй строчке расположилась «бюджетная» версия флагмана Samsung Galaxy S10e, предлагаемая по цене от 750 долларов. Этот аппарат назвали лучшим в соотношении цена/качество.

В тройку лидеров вошел и iPhone XR. Далее по списку оказались следующие модели: 4 место — Galaxy S10 Plus, 5 место — Galaxy S10, 6 место — Google Pixel 3 and Pixel 3 XL, 7 строчка досталась — Samsung Galaxy Note 9, восьмую позицию занимает iPhone XS and iPhone XS Max, а девятое и десятое место оказалось за Samsung Galaxy S9 Plus и iPhone X.

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