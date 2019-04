Названы лучшие в мире смартфоны по версии Business Insider

Американские специалист из Business Insider опубликовали большой рейтинг смартфонов, которые по их мнению являются самыми лучшими в мире.

Ожидаемо в таком списке оказались топовые модели устройств, предлагаемые на большинстве рынков от мировых и известных производителей.

В общей сложности Business Insider внес в список лучших в мире смартфонов по своей версии 20 моделей. Возглавил данный рейтинг аппарат OnePlus 6T, вышедший на рынок в прошлом году.

Его стоимость составляет 550 долларов и в нем отметили отличный дизайн, а также хороший список опций для выполнения повседневных задач.

На второй строчке расположилась «бюджетная» версия флагмана Samsung Galaxy S10e, предлагаемая по цене от 750 долларов. Этот аппарат назвали лучшим в соотношении цена/качество.

В тройку лидеров вошел и iPhone XR. Далее по списку оказались следующие модели: 4 место — Galaxy S10 Plus, 5 место — Galaxy S10, 6 место — Google Pixel 3 and Pixel 3 XL, 7 строчка досталась — Samsung Galaxy Note 9, восьмую позицию занимает iPhone XS and iPhone XS Max, а девятое и десятое место оказалось за Samsung Galaxy S9 Plus и iPhone X.