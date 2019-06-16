Названы лучшие смартфоны стоимостью до 30 тысяч рублей

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

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Названы лучшие смартфоны стоимостью до 30 тысяч рублей

16.06.2019 21:29

Лучшие смартфоны доступные для покупки в этом году были названы специалистами издания Business Insider.
В рейтинг вошли смартфоны стоимостью до 500 долларов или около 30 тысяч рублей. В этой ценовой категории оказались не совсем новые смартфоны, так как ряд из них был представлен в прошлом году или ранее.

На первое место эксперты определили Motorola Moto G7, причем его отмечают выгодным предложением за низкую стоимость.

Его ценник составляет около 19 990 рублей. Трехлетняя модель Iphone 7 оказалась на второй строчке.

Этот смартфон является отличным предложением для поклонников яблочной компании, к тому же он предлагается за 29 тысяч рублей, в то время как современные модели бренда оценены более, чем 70 тыс. рублей.

В тройке лидеров расположился Razer Phone 2, но в данном случае с ценником до 500 долларов его можно приобрести за границей, тогда как в России смартфон представлен ограниченным тиражом и имеет ценник от 45 тыс. рублей.

Samsung Galaxy S9 и Google Pixel 3a оказались на последних строчках рейтинга лучших смартфонов стоимостью до 30 тысяч рублей

Представлен ТОП-5 лучших смартфонов до 12 тысяч рублей

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