Названы лучшие смартфоны стоимостью до 30 тысяч рублей

Лучшие смартфоны доступные для покупки в этом году были названы специалистами издания Business Insider.

В рейтинг вошли смартфоны стоимостью до 500 долларов или около 30 тысяч рублей. В этой ценовой категории оказались не совсем новые смартфоны, так как ряд из них был представлен в прошлом году или ранее.

На первое место эксперты определили Motorola Moto G7, причем его отмечают выгодным предложением за низкую стоимость.

Его ценник составляет около 19 990 рублей. Трехлетняя модель Iphone 7 оказалась на второй строчке.

Этот смартфон является отличным предложением для поклонников яблочной компании, к тому же он предлагается за 29 тысяч рублей, в то время как современные модели бренда оценены более, чем 70 тыс. рублей.

В тройке лидеров расположился Razer Phone 2, но в данном случае с ценником до 500 долларов его можно приобрести за границей, тогда как в России смартфон представлен ограниченным тиражом и имеет ценник от 45 тыс. рублей.

Samsung Galaxy S9 и Google Pixel 3a оказались на последних строчках рейтинга лучших смартфонов стоимостью до 30 тысяч рублей