Названы лучшие смартфоны 2019 года по версии блогера JerryRigEverything

Блогер JerryRigEverything подвёл итоги 2019 года, и на основании собственных тестов он определил самый прочный, самый инновационный и ремонтопригодный аппарат из всех, что у него побывали на тестах.

За года блогер протестировал большое количество устройств, причем среди них были не только самые топовые, но смартфоны попроще, а также пара раскладных смартфонов с гибким экраном.

По мнению JerryRigEverything легче всего ремонтировать Google Pixel 3a, а вот сложение всего (точнее невозможно) отремонтировать раскладной Royole Flexpai.

Среди ремонтопригодных смартфонов блогер назвал новые iPhone, а вот самым инновационным устройством в 2019 году стал Nubia Z20 со вторым дисплеем на тыльной стороне.

Инновационным еще стал раскладной Galaxy Fold и Blackview Max 1 со встроенным проектором.

Самыми непрочными смартфонами стали Redmi Note 7 и Pixel 4 XL, а самым красивым внутри оказался Samsung Galaxy A80.

