Названы характеристики нового смартфона Xiaomi CC9

Несколько дней назад в Сети появились первые упоминания о новых устройствах от китайской компании.



Также Xiaomi анонсировала на 21 июня презентацию новых устройств, что не похоже на нее, ведь обычно до анонса производитель проводит активную рекламную кампанию.

Все подробности о новинках будут раскрыты уже завтра, а пока инсайдером были названы некоторые характеристики нового смартфона Xiaomi CC9.

Это устройство уже появилось в базе данных TENAA, где проходит под номером M1904F3BC. Как сообщается, новинка получит 6.39-дюймовый экран, а ее габариты будут следующими: 156,8 х 74,5 х 8,67 мм.

Емкость аккумулятора составит 3 900 мАч. Больше информации пока нет. Напомним, что Xiaomi готовит устройства с названием Xiaomi CC9 и Xiaomi CC9e.