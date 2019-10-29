Названы города-лидеры РФ по продажам Samsung Galaxy Fold

«Живые» продажи нового складного смартфона стартовали 25 октября, а предзаказы начали оформлять с начала месяца.

Стоимость нового устройства на российском рынке составила 159 990 рублей.

Даже такой ценник не остановил жителей некоторых городов, где смартфоны были распроданы всего за день.

Как рассказали в российском офисе компании в первый день продаж все Samsung Galaxy Fold оказались распроданы в Иркутске, Казани и Новосибирске.

При этом в столице России все доступные устройства распродали за прошедшие выходные.