Названы даты выхода смартфонов iPhone 11, Galaxy Note 10 и Pixel 4

Данные о датах выхода новых смартфонов оказались в дорожной карте оператора Verizon.

Согласно этим данным становится понятно, что самым первым из трех новинок выйдет Galaxy Note 10.

Его презентация состоится 10 августа, а через две недели после дебюта фаблет поступит в продажу.

Следующей новинкой окажется iPhone 11, который будет презентован в начале сентября и поступит в продажу во второй половине этого месяца.

Уже в середине октября компания Google представит новые Google Pixel 4.