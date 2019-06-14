Названы даты выхода смартфонов iPhone 11, Galaxy Note 10 и Pixel 4

Названы даты выхода смартфонов iPhone 11, Galaxy Note 10 и Pixel 414.06.2019 17:33
Данные о датах выхода новых смартфонов оказались в дорожной карте оператора Verizon.
Согласно этим данным становится понятно, что самым первым из трех новинок выйдет Galaxy Note 10.
Его презентация состоится 10 августа, а через две недели после дебюта фаблет поступит в продажу.
Следующей новинкой окажется iPhone 11, который будет презентован в начале сентября и поступит в продажу во второй половине этого месяца.
Уже в середине октября компания Google представит новые Google Pixel 4.
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