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26 декабря : вторник

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Названы бренды-лидеры по продажам смартфонов в России

26.11.2019 16:39

Аналитики из IDC опубликовали новый отчет по продажам смартфонов на российском рынке по итогам третьего квартала этого года.
В отчетный период россияне купили 8,617 млн смартфонов, а это на 2.2% хуже, чем годом ранее.

В третьем квартале сумма с продаж этого количества смартфонов составила 2,029 млрд долларов, а это на 3,1% меньше. Если говорить о продажах с учетом кнопочных телефонов, то объём рынка составил 10,646 млн экземпляров. Лидирует по продажам компания Huawei со своим брендом Honor.

Самыми востребованными смартфонами оказались P30 Lite, у Honor — 8A, у Xiaomi — Redmi 7A, Note 7 и Go. Компания Samsung стала второй с долей рынка 32%.

Что касается более детального рейтинга самых популярных брендов, то лидерство оказалось за Samsung, на втором месте бренд Honor — 25%, а в тройке лидеров – Xiaomi с показателем 13%. В первую пятерку также входят Apple — 11% и Huawei — 7%.

Отдельно стоит отметить, что в России продажи Apple просели, и спад продаж наблюдается четвертый квартал подряд. iPhone XR является самым востребованным смартфоном компании.

Еще важно заметить, что компании Samsung впервые в России удалось обойти Apple в денежном выражении. Наиболее часто россияне приобретают устройств в ценовом сегменте от 200 до 300 долларов.

Средняя стоимость смартфона по итогам третьего квартала составила 235 долларов.

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