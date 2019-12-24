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Названы 10 самых популярных в мире смартфонов

25.12.2019 00:03

Самые востребованные на рынке смартфонов устройства были названы на основе аналитических данных компании Counterpoint Technology Market Research.
Аналитики опубликовали отчет по продажам смартфонов на рынке за третий квартал. Благодаря отчету и были названы 10 самых популярных в мире смартфонов.

Оказалось, что чаще всего на рынке смартфонов продается Apple iPhone XR, доля которого в общих продажах смартфонов составила три процента.

На второй и третьей строчке оказались две модели компании Samsung, а это Galaxy A10 и Galaxy A50 занявшие 2,6 и 1,9% доли на рынке.

Четвертая и пятая строчка оказалась за OPPO А9 и iPhone 11. Их результаты – 1,6% доли рынка.

В десятке самых продаваемых моделей смартфонов оказались следующие модели: OPPO А5s (1,5 %), Samsung Galaxy A20 (1,4 %), OPPO А5 (1,3 %), Xiaomi Redmi 7A (1,2 %) и Huawei P30 (1,1 %).

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