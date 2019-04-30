Названы 10 самых популярных смартфонов в мире в 2018 году

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30 мая : вторник

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

Ошибка при запуске приложения 0xc0000142

Неприятная ошибка приложения 0xc0000142 способна испортить настроение на весь день, а то и привести к невозможности нормально работать с компьютером. В данной статье мы разберемся, из-за чего она может появляться и как с ней справиться.

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Обзоры рынков

Названы 10 самых популярных смартфонов в мире в 2018 году

30.04.2019 22:43

Результаты проведенного исследования опубликовали аналитики Counterpoint Research.
В последней подвели итоги по продажам новых смартфонов на мировом и китайском рынках, а также рассказали о самых востребованных смартфонах за прошлый год.

Так, были названы 10 самых популярных смартфонов в мире в 2018 году и оказалось, что в десятке присутствует лишь одна модель китайского происхождения, тогда как другие лидирующие позиции оказались за аппаратами Apple и Samsung.

Смартфон iPhone X стал самым продаваемым устройством на мировом рынке. Еще три места расположились за iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, а пятым в списке оказался Xiaomi Redmi 5A. Шестая строчка досталась Samsung Galaxy S9, а следом за ним оказались iPhone XS Max и iPhone XR.

Замыкают первую десятку два смартфона от Samsung, а именно Galaxy S9 Plus и Galaxy J6. Точные объёмы продаж не приводятся, однако было отмечено, что в прошлом году было реализовано около 16 млн iPhone XS Max и почти столько же iPhone XR.

Смартфон Xiaomi Redmi 5A разошелся тиражом в количестве 20 млн экземпляров. Что касается самых продаваемых смартфонов в Китае, то ими оказались: Oppo R15, iPhone X, Oppo A5, A83, Vivo X21, iPhone 8 Plus, Vivo Y85, Oppo A73, Xiaomi Redmi 5 Plus и Oppo R11s.

Источник: Gazetadaily.ru. 

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