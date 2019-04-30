Результаты проведенного исследования опубликовали аналитики Counterpoint Research.

В последней подвели итоги по продажам новых смартфонов на мировом и китайском рынках, а также рассказали о самых востребованных смартфонах за прошлый год.

Так, были названы 10 самых популярных смартфонов в мире в 2018 году и оказалось, что в десятке присутствует лишь одна модель китайского происхождения, тогда как другие лидирующие позиции оказались за аппаратами Apple и Samsung.

Смартфон iPhone X стал самым продаваемым устройством на мировом рынке. Еще три места расположились за iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, а пятым в списке оказался Xiaomi Redmi 5A. Шестая строчка досталась Samsung Galaxy S9, а следом за ним оказались iPhone XS Max и iPhone XR.

Замыкают первую десятку два смартфона от Samsung, а именно Galaxy S9 Plus и Galaxy J6. Точные объёмы продаж не приводятся, однако было отмечено, что в прошлом году было реализовано около 16 млн iPhone XS Max и почти столько же iPhone XR.

Смартфон Xiaomi Redmi 5A разошелся тиражом в количестве 20 млн экземпляров. Что касается самых продаваемых смартфонов в Китае, то ими оказались: Oppo R15, iPhone X, Oppo A5, A83, Vivo X21, iPhone 8 Plus, Vivo Y85, Oppo A73, Xiaomi Redmi 5 Plus и Oppo R11s.

Источник: Gazetadaily.ru.