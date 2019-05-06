Названы 10 самых популярных смартфонов на Android за апрель

Специалисты AnTuTu подготовили рейтинг, в котором назвали самые популярные смартфоны под управлением ОС Android.

Самые популярные Android-смартфоны были названы по итогам апреля на основании количества зафиксированных тестов моделей.

Оказалось, что больше всего в бенчмарке тестировали Samsung Galaxy Note9. Стоит отметить, что рейтинг был подготовлен на основании тестов жителей Китая.

На второй строчке оказался Meizu 16th, а в первую тройку лидеров вошел Samsung Galaxy S9+. Четвертое и пятое место в рейтинге самых популярных смартфонов оказались Xiaomi Mi 9 и Samsung Galaxy S10+.

В десятке оказались OnePlus 6, Oppo Find X, Xiaomi Mi 9, Samsung Galaxy S10+ и Huawei Mate 20X.