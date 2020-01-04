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4 февраля : суббота

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Глава компании OnePlus назвал самую красивую серию смартфонов

В недавнем интервью директор OnePlus Пит Лау назвал самые красивые смартфоны компании. 

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Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

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Названы 10 самых быстрых смартфонов по итогам 2019 года

04.01.2020 19:26

Рейтинг самых производительных смартфонов был опубликован бенчмарком Master Lu, который является китайским аналогом AnTuTu.
Специалисты подвели итоги и назвали самые быстрые смартфоны по итогам 2019 года.

В результате в списке оказалось десять моделей, а возглавляет его Nubia Red Devil 3S, что довольно неожиданно.

Этот аппарат заработал 488 450 баллов, опередив Black Shark 2 и Realme X2 Pro, которые находятся на второй и третьей строчке рейтинга.

Последние в тестах заработали 461 645 и 438 829 баллов соответственно.

Четвертый и пятый результат показали Oppo Reno Ace и Samsung Galaxy Fold, а еще в десятке лучших числятся iQOO Pro 5G, OnePlus 7T Pro, Xiaomi Mi 9 Pro 5G, Samsung Galaxy Note 10+ 5G и Huawei Mate Pro 5G.

Стоит отметить, что все указанные в ТОПе модели имеют либо Snapdragon 855 или Snapdragon 855 Plus, либо Kirin 990 5G, то есть топовые платформы прошлого года.

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