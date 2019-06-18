Роскачество опубликовало ТОП-10 лучших смартфонов

Тестировали смартфоны по 231 параметру, и одним из главных критериев в тестах была камера.

Роскачество провело тесты совместно со специалистами International Consumer Research and Testing (ICRT).

В этот раз на тестах был 451 смартфон, среди которых устройства, представленные на рынке и уже снятые с производства.

При тестировании учитывали качество звука, экрана, мощность аккумулятора, производительность, качество съёмки и влагоустойчивость.

Главным критерием в этот раз выбрали камеру. В ведомстве отметили, что покупатель сейчас в первую очередь обращает внимание на то, как смартфон фотографирует.

К тому же смартфоны за последние несколько лет практически вытеснили компактные цифровые камеры, а флагманские смартфоны уже способны снимать лучше, чем фотоаппараты среднего уровня.

По результатам тестов в первую «десятку» вошли:

Samsung Galaxy S10+

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy Note 9

iPhone XS Max

Huawei P30

Samsung Galaxy S10e

iPhone XS

Huawei P30 Pro

Samsung Galaxy S9+

Samsung Galaxy S9

В ведомстве отметили, что те аппараты которые не вошли в ТОП-10, тоже показали хорошие результаты поэтому при выборе смартфона стоит рассматривать все варианты, ведь у каждого гаджета есть свои сильные и слабые стороны.