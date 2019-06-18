Роскачество опубликовало ТОП-10 лучших смартфонов

Роскачество опубликовало ТОП-10 лучших смартфонов18.06.2019 15:57
Тестировали смартфоны по 231 параметру, и одним из главных критериев в тестах была камера.
Роскачество провело тесты совместно со специалистами International Consumer Research and Testing (ICRT).
В этот раз на тестах был 451 смартфон, среди которых устройства, представленные на рынке и уже снятые с производства.
При тестировании учитывали качество звука, экрана, мощность аккумулятора, производительность, качество съёмки и влагоустойчивость.
Главным критерием в этот раз выбрали камеру. В ведомстве отметили, что покупатель сейчас в первую очередь обращает внимание на то, как смартфон фотографирует.
К тому же смартфоны за последние несколько лет практически вытеснили компактные цифровые камеры, а флагманские смартфоны уже способны снимать лучше, чем фотоаппараты среднего уровня.
По результатам тестов в первую «десятку» вошли:
Samsung Galaxy S10+
Samsung Galaxy S10
Samsung Galaxy Note 9
iPhone XS Max
Huawei P30
Samsung Galaxy S10e
iPhone XS
Huawei P30 Pro
Samsung Galaxy S9+
Samsung Galaxy S9
В ведомстве отметили, что те аппараты которые не вошли в ТОП-10, тоже показали хорошие результаты поэтому при выборе смартфона стоит рассматривать все варианты, ведь у каждого гаджета есть свои сильные и слабые стороны.
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