Названо главное преимущество OnePlus 7 Pro от OnePlus 6

Названо главное преимущество OnePlus 7 Pro от OnePlus 610.05.2019 17:58
Представитель компании OnePlus пообещал одно главное изменение в смартфонах нового поколения в отличие от предшественников.
Как пообещал глава компании, OnePlus 7 Pro получит «правильную вибрацию». Дело в том, что у текущих моделей вибрационный моторчик был достаточно слабым, что раздражало многих пользователей, которые даже написали петицию.
Из-за слабого вибромоторчика многие попросту не слышали важных сообщений. Помимо этого, он являлся в некоторых случаях причиной возникновения неприятного треска.
В новом поколении, компания обещает исправить ситуацию и обновить способ вибрации во время получения оповещения.
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