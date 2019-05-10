Названо главное преимущество OnePlus 7 Pro от OnePlus 6

Представитель компании OnePlus пообещал одно главное изменение в смартфонах нового поколения в отличие от предшественников.

Как пообещал глава компании, OnePlus 7 Pro получит «правильную вибрацию». Дело в том, что у текущих моделей вибрационный моторчик был достаточно слабым, что раздражало многих пользователей, которые даже написали петицию.

Из-за слабого вибромоторчика многие попросту не слышали важных сообщений. Помимо этого, он являлся в некоторых случаях причиной возникновения неприятного треска.

В новом поколении, компания обещает исправить ситуацию и обновить способ вибрации во время получения оповещения.