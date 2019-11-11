Названа цветовая гамма новых смартфонов Samsung Galaxy S11

Накануне инсайдеры раскрыли первые технические характеристики флагманов, которые дебютируют в начале следующего года.

При этом ключевые характеристики пока не названы. Сегодня появились данные о цветовой гамме Samsung Galaxy S11.

В частности, инсайдер рассказал, в каком цвете корпуса будут доступны Galaxy S11 и Galaxy S11e. Если верить источнику, то последний будет предлагаться в розовом, сером и синем цветах, а Galaxy S11 предложат в синем, сером и черном цвете корпуса.

Наряду с этим данным, инсайдер приводит информацию о цветовых решениях Galaxy S10 lite и Galaxy Note10 lite.

Так, фаблет выйдет в черном, красном и серебристом вариантах, а S10 lite будет доступен в синем, белов и черном цветах.

Еще стало известно о беспроводных наушниках Galaxy Buds, которые должны получить систему активного шумоподавления и новый микрофон, а на рынок они выйдут в следующих цветовых решениях: синий, белый и розовый.