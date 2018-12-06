Названа цена флагмана OnePlus 2019 с процессором Snapdragon 855 и 5G

Генеральный директор компании OnePlus поделился некоторыми подробностями о будущем флагманском смартфоне, а также назвал его предварительную стоимость.

Никакой конкретной информации о том, о какой модели идет речь представитель компании не рассказал, однако он уточнил, что флагман 2019 года будет оснащен процессором Snapdragon 855 и получит поддержку 5G-сетей.

Кроме этого было сказано, что новинка станет первой в Европе с поддержкой работы в сетях пятого поколений.

На территории США первыми такими смартфонами окажутся новые Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10 +.

Появления флагмана OnePlus стоит ожидать в первой половине будущего года, при этом стоимость модели с 5G окажется дороже на 200-300 долларов от такой же модели, но без 5G.

В целом компания намерена удержать стоимость флагмана до 1000 долларов.

Что касается предположений о том, что это будет за флагман, то возможно им окажется OnePlus 7, а может в компании создадут отдельную линейку смартфонов, у которых будет поддержка 5G.