Названа цена бюджетного смартфона Xiaomi Mi CC9 Pro со 108-Мп камерой

Меню
Поиск

USD/RUB: 63.95 EUR/RUB: 71.13 BTC/USD: 7990.31

20 ноября : воскресенье

ТОП новости

Интервью

Компания OnePlus не будет выпускать дешевые смартфоны

Самая сильная позиция у компании в Индии, где она лидер среди дорогих смартфонов.

Новый глава HTC назвал главные причины неудачи компании

Руководитель HTC намерен переориентировать компанию, и теперь некогда крупнейший производитель смартфонов будет работать на богатые регионы, стараясь вернутся в премиальный сегмент.

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Статьи

Обзоры рынков

Названа цена бюджетного смартфона Xiaomi Mi CC9 Pro со 108-Мп камерой

20.10.2019 21:27

О новом смартфоне Xiaomi Mi CC9 Pro за последний месяц появлялось немало сообщений, в которых раскрывали его характеристики.
Теперь очередь дошла и до стоимости аппарата. Инсайдер Sudhanshu Ambhore, рассказал, во сколько компания оценит свой новый продукт.

В результате была названа цена бюджетного смартфона Xiaomi Mi CC9 Pro со 108-Мп камерой, которая как оказалось, составит 365 долларов.

Помимо крутой камеры в устройстве будет 6,4-дюймовый Full HD+ AMOLED экран, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.

Для селфи в смартфоне будет доступна 32-мегапиксельная камера, а в основной камере будут еще датчики на 13 и 8 Мп. За автономность будет отвечать батарея на 4 000 мАч с поддержкой зарядки 20 Вт.

А вот процессор в смартфоне установят не топовый, а Snapdragon 730G. Также модели приписывают NFC и ИК-порт.

Просмотры:

Метки: ,

Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги