О новом смартфоне Xiaomi Mi CC9 Pro за последний месяц появлялось немало сообщений, в которых раскрывали его характеристики.

Теперь очередь дошла и до стоимости аппарата. Инсайдер Sudhanshu Ambhore, рассказал, во сколько компания оценит свой новый продукт.

В результате была названа цена бюджетного смартфона Xiaomi Mi CC9 Pro со 108-Мп камерой, которая как оказалось, составит 365 долларов.

Помимо крутой камеры в устройстве будет 6,4-дюймовый Full HD+ AMOLED экран, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.

Для селфи в смартфоне будет доступна 32-мегапиксельная камера, а в основной камере будут еще датчики на 13 и 8 Мп. За автономность будет отвечать батарея на 4 000 мАч с поддержкой зарядки 20 Вт.

А вот процессор в смартфоне установят не топовый, а Snapdragon 730G. Также модели приписывают NFC и ИК-порт.