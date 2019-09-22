Названа страна с самыми низкими ценами на Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro

Как и ожидалось самые низкие цены на новые флагманы Huawei в Китае.

На домашнем рынке китайский производитель смартфонов предлагает Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro намного дешевле, чем в других странах.

В Сети опубликовали цены на новинки. Так за смартфон Mate 30 с 8 ГБ ОЗУ и 64 ГБ постоянной памяти в Китае придется заплатить 560 долларов.

В Европе базовой версией считается 8/128 ГБ и ее оценили в 800 евро, но в Китае стоимость такой версии составляет 605 долларов.

Huawei Mate 30 Pro в Европе оценивается в 1100 евро, а в Китае его предлагают за 845 долларов.

На китайском рынке еще будет предложена Pro-версия с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти, но она появится в продаже немного позже.