Названа стоимость замены экрана Samsung Galaxy Fold не по гарантии

Как известно, для Samsung Galaxy Fold компания предлагает в течении первого года использования менять дисплей по сниженной стоимости.

Так, по гарантии цена замены экрана составит 145 долларов или около 9,5 тыс. рублей.

Однако при механическом повреждении дисплея повторно стоимость ремонта обойдется очень дорого.

Как выяснилось, клиенту при необходимости повторной замены экрана придется выложить 599 долларов, а это треть от стоимости смартфона в целом.

С другой стороны за эти деньги можно купить флагманский смартфон другой компании.

Что касается разбитого внешнего экрана, то его замена обойдётся в 139 долларов, а замена заднего стекла оценена в 99 долларов.