Xiaomi начинает в России продажи смартфона Redmi 7A

В России стартуют продажи самого доступного смартфона серии Redmi, который оценили от 7 490 рублей.

С завтрашнего дня в российском интернет-магазине компании Xiaomi можно будет купить Redmi 7A. Этот аппарат пришел на смену Redmi 6A и в новинке уже установлен процессор от компании Qualcomm.

Главным отличием от предшественника у Redmi 7A стал чип Snapdragon 439 и аккумулятор на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки.

В Redmi 7A установили 5,45-дюймовый дисплей разрешением HD+, 12 Мп основную камеру и 5 Мп фронтальную, причем она способна распознавать пользователя по лицу.

Классического сканера отпечатка пальца в Redmi 7A нет. Оперативной памяти в смартфоне 2 ГБ, постоянной 16 или 32 ГБ. Первый вариант оценили в 7 490 рублей, а второй получил ценник 8 490 рублей.