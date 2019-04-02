Названа стоимость новых Huawei P30, P30 Pro и Р30 Lite для России

Названа стоимость новых Huawei P30, P30 Pro и Р30 Lite для России02.04.2019 21:43
Huawei начнет принимать заказы на свои новые смартфоны 3 апреля в 00:00 по московскому времени.
При этом цены на Huawei P30 и P30 Pro случайно уже утекли в Сеть. Также стали известны цены на бюджетную версию Р30 Lite.
В целом цены на новые смартфоны оказались достаточно приемлемыми.
Так, в России Huawei P30 будет стоить 49 990 рублей, а Pro-версия обойдется значительно дороже – 69 990 рублей.
А вот самую доступную версию — Huawei Р30 Lite можно будет купить за 21 990 рублей, причем в данном случае указали стоимость за модификацию с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ постоянной памяти.
Стоит отметить, что все покупатели P30 и P30 Pro в подарок получат часы Huawei Watch GT.
Просмотры:Метки: Huawei P30, Huawei P30 Lite, Huawei P30 Pro