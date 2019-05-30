Названа стоимость нового смартфона Meizu 16Xs

Китайская компания представит Meizu 16Xs 30 мая и до анонса в Сеть слили информацию про смартфон и его цену.

Новая модель от Meizu по характеристикам будет уступать Redmi K20, в основе которого лежит новый процессор Snapdragon 730. Также Meizu 16Xs будет стоить дороже Redmi K20 в минимальной конфигурации.

Под «капотом» Meizu 16Xs будет установлен процессор Snapdragon 675 и 6 ГБ оперативной памяти.

Постоянной памяти в устройстве будет 64 ГБ. На задней стороне смартфона расположат тройную камеру, а в экране будет сканер отпечатка пальца.

В Китае за Meizu 16Xs попросят 300 долларов. Для сравнения более мощный Redmi K20 предлагается за 290 долларов.