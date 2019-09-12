Названа стоимость и дата старта продаж компактного Sony Xperia 5

Презентация компактного смартфона от компании Sony состоялась пятого сентября, но тогда ни стоимость, ни дату старта продаж называть не стали.



Впрочем, прием предварительных заказов на смартфон Sony Xperia 5 стартовал после презентации, а теперь известно, что его оценили в 800 долларов.

Официально в продажу компактный аппарат поступит 5 ноября на территории США. С 26 сентября устройство стартует на китайском рынке.