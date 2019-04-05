Названа российская цена и дата старта продаж Redmi 7

Вчера одновременно с названными ценами и стартом продаж флагмана Xiaomi Mi 9 были озвучены цены на самый доступный аппарат линейки Redmi.

В своем официальном Twitter глава российского подразделения Xiaomi написал, что с 13 апреля на российском рынке появится недавно представленный Redmi 7.

Эта модель будет предлагаться в нескольких конфигурациях по цене от 9 990 рублей. В розничных магазинах за такую цену можно будет заказать версию 2/16 ГБ.

За 11 990 рублей и 13 490 рублей предложат купить версии 3/32 и 3/64 ГБ памяти. Redmi 7 получил 6,26-дюймовый экран, двойную основную камеру с модулями на 12 и 8 Мп, а также 8-мегапиксельную селфи-камеру и аккумулятор на 4 000 мАч. Процессор в аппарате Snapdragon 632.