Названа распространенная ошибка при зарядке смартфонов

Большинство пользователей при зарядке смартфона совершают одни и те же ошибки, а из-за этого быстрее изнашивается аккумулятор устройства.

Специалист немецкой компании BatterieIngenieure Доминик Шульте напомнил, что батарею смартфона и других устройств с аналогичным блоком питания, не стоит заряжать до 100% и разряжать до 0%.

Как правило, смартфон на зарядку ставят на ночь, но специалисты советуют производить зарядку утром, тем более, если используется быстрая зарядка, которая за 30 минут может пополнить запас на 50%.

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Ранее «АСТЕРА» писала, что начинать зарядку лучше, когда у аккумулятора осталось около 30% и заряжать лучше всего до 80-90%.

Также стоит обратить внимание на зарядное устройство. Так, неоригинальные и дешевые зарядки только портят батарею, а порой могут вызвать и пожар.

Еще стоит обратить внимание на месторасположение смартфона во время его зарядки.

В частности, его не стоит оставлять его на солнце или возле источников тепла, а также в местах, где отрицательная температура.