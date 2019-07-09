Названа предварительная стоимость нового Xiaomi Mi Mix 4

Зарубежные инсайдеры опубликовали данные по предварительную стоимость нового смартфона Xiaomi Mi Mix 4.

Как известно, модель будет оснащена топовым процессором Snapdragon 855 и получит минимум 6 ГБ оперативной памяти.

Также будут варианты смартфона и с 12 ГБ ОЗУ, но их ценник окажется существенно выше.

По предварительным данным, начальная стоимость Xiaomi Mi Mix 4 с 6 ГБ оперативной памяти составит 850 долларов, а это значительно выше, чем предполагали ранее.

Еще новинке приписывают подэкранную селфи-камеру с модулем на 32 Мп, а также разрешение экрана 3120 х 1440 пикселей.

Основная камера будет на 48 Мп, но есть предположение, что возможно главный модуль в основной камере будет от Sony с разрешением 64 Мп.

Емкость аккумулятора составит 4 500 мАч. Напомним, что презентация смартфона ожидается в октябре этого года.