Названа предварительная дата выхода гибкого Samsung Galaxy Fold

Как известно, Samsung отложила дату старта продажи гибкого смартфона из-за проблем с дисплеем.

На рынке Samsung Galaxy Fold должен был появиться в конце апреля, но позже дату запуска перенесли на неопределенный срок.

Сегодня авторитетный инсайдер ссылаясь на проверенные источники сообщил предварительную дату выхода гибкого Samsung Galaxy Fold.

Согласно этим данным, новинка появится в продаже уже в следующем месяце.

Напомним, что в смартфоне еще до старта продаж блогеры выявили ряд проблем с экраном, из-за чего компания объявила о необходимости доработки и отложила продажи.

Спустя некоторое время производитель сообщил, что все проблемы решены и остается лишь еще протестировать аппарат, однако точной даты начала продаж так и не объявили.