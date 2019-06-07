Названа предварительная дата выхода гибкого Samsung Galaxy Fold

Названа предварительная дата выхода гибкого Samsung Galaxy Fold07.06.2019 21:15
Как известно, Samsung отложила дату старта продажи гибкого смартфона из-за проблем с дисплеем.
На рынке Samsung Galaxy Fold должен был появиться в конце апреля, но позже дату запуска перенесли на неопределенный срок.
Сегодня авторитетный инсайдер ссылаясь на проверенные источники сообщил предварительную дату выхода гибкого Samsung Galaxy Fold.
Согласно этим данным, новинка появится в продаже уже в следующем месяце.
Напомним, что в смартфоне еще до старта продаж блогеры выявили ряд проблем с экраном, из-за чего компания объявила о необходимости доработки и отложила продажи.
Спустя некоторое время производитель сообщил, что все проблемы решены и остается лишь еще протестировать аппарат, однако точной даты начала продаж так и не объявили.
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