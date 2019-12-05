Названа лучшая бюджетная игровая видеокарта для ноутбуков

AMD за последние два года значительно улучшила свои финансовые показатели благодаря своим доступным продуктам в сравнении с конкурентами.

Но компания не останавливается на достигнутом и продолжает разрабатывать и выпускать недорогие и высокопроизводительные процессоры, а такжже видеокарты.

В прошлом месяце была представлена видеокарта Radeon RX 5300M для ноутбуков, и теперь известна ее производительность.

Данный графический ускоритель оснащен 3 ГБ памяти и 96-разрядной шиной. Видеокарта создана на чипе Navi 14 и обладает 1408 потоковыми процессорами.

В тестах Radeon RX 5300M оказалась всего на 11-12% менее производительной, чем RX 5500M, но мощнее чем GeForce GTX 1650.

Таким образом, Radeon RX 5300M можно назвать игровой видеокартой, но из бюджетного сегмента.