Названа дата старта продаж складного смартфона Huawei Mate X

Ранее уже сообщалось, что конкурент Samsung Galaxy Fold выйдет до конца октября, но точные сроки выхода не назывались.

Теперь инсайдер, ссылаясь на источники в компании назвал дату старта продаж складного смартфона Huawei Mate X.

По его информации, новое складное устройство, релиз которого долго откладывался, станет доступен для заказа 23 октября, а старт продаж состоится 1 ноября.

При этом отмечается, что изначально Huawei Mate X будет предложен только в Китае, а его скорого выхода за пределы этой страны ожидать не стоит.

Для покупки будет предложена две версии, где одна будет работать на процессоре Kirin 980, а вторая уже получит чип Kirin 990 с модемом 5G.