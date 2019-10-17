Названа дата премьеры смартфона Vivo iQOO Neo с Snapdragon 855 Plus

Компания Vivo официально анонсировала презентацию нового смартфона, который войдет в линейку флагманского Vivo IQOO.

Как сообщил производитель, премьера смартфона с названием Vivo iQOO Neo состоится 24 октября. Уже известно, что модель будет работать на процессоре Snapdragon 855 Plus.

Из данных AnTuTu ранее стало известно, что Vivo iQOO Neo получит 8 ГБ оперативной памяти и 256 Гб встроенной памяти.

Если верить источникам, то стоимость устройства составит 280 долларов минимум, а если это окажется правдой, то Vivo iQOO Neo может стать самым дешевым смартфоном в мире с таким процессором.