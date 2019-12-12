Новый Oppo Reno 3, как ожидается, окажется самым тонким аппаратом среди тех, которые поддерживают 5G.

Инсайдером Мукул Шарма (Mukul Sharma) была названа дата премьеры очень тонкого смартфона Oppo Reno 3. Согласно данным источника новинка будет представлена 26 декабря.

Помимо обычной модели, будет представлена и версия Oppo Reno 3 Pro 5G, которая будет отличаться более высокой частотой обновления экрана.

На рынок аппарат выйдет в двух цветах, при этом у него не будет стандартного разъема для наушников.