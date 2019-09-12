Названа дата международного релиза Redmi Note 8 Pro

Недавно стало известно, когда стартуют продажи обычного Redmi Note 8 на территории Китая, а теперь инсайдер раскрыл дату международного релиза i Note 8 Pro, представленного на китайском рынке с 3 сентября.

На китайском рынке продажи смартфона Redmi Note 8 стартуют 17 сентября и это официальная дата.

При этом международный релиз устройства Note 8 Pro, как сообщил инсайдер Xiaomishka, состоится 23 сентября в Польше.

В этот же день стоит ожидать релиз и на других рынках. Глобальная версия смартфона носит кодовое название M1906G7G и он уже есть в каталогах онлайн-ретейлеров в Украине и Польше, у которых уже новинка доступна для предзаказа.

Напомним, что модель Redmi Note 8 Pro с момента старта продаж успела установить новый рекорд продаж, когда за несколько часов была распродана вся первая партия в количестве 300 тыс. экземпляров.