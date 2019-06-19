Названа дата анонса первого в мире смартфона с подэкранной камерой

О появлении в смартфонах нового типа фронтальных камер сообщалось ранее неоднократно.

Как известно, компания Oppo выпускает устройства с выдвижной камерой, да и в целом она в этом направлении задала новую тенденцию.

Но похоже, этот производитель станет первым и в использовании подэкранной селфи-камеры. Дело в том, что Oppo официально анонсировала презентацию своего нового смартфона, главной особенностью которого станет именно камера, расположенная под экраном.

Официальный дебют такой новинки состоится 26 июня на мероприятии Mobile World Congress 2019 в Шанхае, которое будет проходить в период с 26 по 28 июня.

Подробностей об устройстве пока не раскрывают, да и в целом многие уверены, что в Шанхае покажут пока только прототип устройства с новым типом камеры.