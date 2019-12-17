Назван способ кражи персональных данных клиентов банков

В Group-IB рассказали как в Сети оказываются данные клиентов банков, и что делают мошенники с полученной информацией.

Руководитель отдела киберпреступности Group-IB Дмитрий Шестаков журналистам РИА Новости, разъяснил, как данные клиентов оказываются в Сети.

Впрочем, это оказалось не полной неожиданностью. Так, базу сливает сотрудник кредитного учреждения, за что мошенники ему платят определённую сумму.

Если инсайдера раскрыли и уволили, то мошенники сразу начинают искать другого человека в нужном им банке.

Полученную информацию о клиентах в дальнейшем продают через интернет, и для этого используют социальные сети, а также форумы.

Было еще отмечено, что спрос на данные клиентов очень большой, и как правило их используют для хищения средств.

Ранее специалисты заявляли, что утечка данных клиентов компаний связана в большей степени не с плохой защитой, а именно с кражей данных сотрудниками.