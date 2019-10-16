Назван способ, как быстро повысить производительность смартфона

О быстром способе повышения производительности смартфона рассказали специалисты Avast.

Они провели исследование, использовав данные 6 млн пользователей из 45 стран мира.

Данные использовались анонимные за период с декабря прошлого по июнь текущего года.

Оказалось, что в среднем на смартфоне пользователя хранится 952 фотографии, из которых 22% это некачественные снимки.

Нехватка памяти в устройстве приводит к его замедленной работе, поэтому эффективным и быстрым способом повысить производительность является удаление ненужных снимков.