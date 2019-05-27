Назван смартфон с лучшей в мире селфи-камерой по версии DxOMark

Специалисты DxOMark обновили рейтинг смартфонов с лучшими фронтальными камерами и в нем теперь сменился лидер.

В DxOMark протестировали селфи-камеру смартфона ASUS ZenFone 6, которая по результатам теста и была признана лучшей.

Эксперты отметили возможность камеры работать, как в режиме селфи, так и поворачиваться.

Камера заработала 98 баллов, в том числе за качественную детализацию изображений даже при самом плохом освещении.

Еще камере отметили отличное шумоподавление. Напомним, что поворотная камера смартфона имеет основной модуль Sony IMX586 на 48 Мп и датчик на 13 Мп.