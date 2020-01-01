Назван самый популярный смартфон в России

Представители группы «М.Видео-Эльдорадо» рассказали, какие смартфоны предпочитали россияне в 2019 году.

В первую очередь стоит начать с брендов. Как сообщается, 8 из 10 смартфонов это модели известных брендов таких как Samsung, Apple, Huawei, Honor и Xiaomi.

Представители ритейлера объяснили это тем, что пользователи знают эти компании.

Основное предпочтение россияне отдавали смартфонам с камерами свыше 16 Мп и экранами большой диагонали — свыше 6 дюймов.

Также по возможности стараются приобретать смартфоны с объёмом памяти свыше 128 ГБ.

Что касается цены, то покупатели интересовались смартфонами стоимостью 10-20 тысяч рублей, и моделями стоимостью от 50 тыс.

При этом самой востребованной моделью в 2019 году стал Samsung Galaxy A50.

Было еще сказано, что в магазинах сетей на 6% вырос средний чек, и по итогам года он составляет 16,5 тыс. рублей.