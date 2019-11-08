Назван самый красивый китайский смартфон 2019 года

Назван самый красивый китайский смартфон 2019 года08.11.2019 13:38
В Китае состоялось награждение победителя за самый красивый дизайн.
В рамках премии China Mobile Competition Swan Award смартфоном 2019 года с самым красивым дизайном был признан Meizu 16s Pro.
Именно эта модель и стала самым красивым китайским смартфоном года. На рынке эта модель предлагается по цене 400 долларов.
В этой модели нет вырезов и отверстий, и к тому же она оснащена топовыми характеристиками.
В частности, в смартфоне установлен процессор Snapdragon 855, а в основной камере используется модуль на 48 Мп.
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