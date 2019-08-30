Назван производитель, чаще всего обновляющий свои смартфоны

Обновление до актуальной версии Android всегда беспокоило пользователей. Как правило, производители не спешат выпускать новую версию ОС на существующие смартфоны, а порой вообще не обновляют аппараты.

Но есть компании, которые максимально быстро выпускают обновление для своих смартфонов, и Counterpoint Research после собственного исследования назвала таких производителей.

Исследование затронуто модели, выпущенные в период с третьего квартала прошлого года по второй квартал 2019 года.

Аналитики проверяли, на какой версии ОС работал смартфон выпущенный в указанный период и как быстро его обновили до Android 9.

Быстрее всех обновляет смартфоны Nokia, Samsung и Xiaomi. На четвертой строчке оказалась компания Huawei, а на пятой Lenovo.