Наушники Vivo TWS стали конкурентом для Apple AirPods

Vivo одновременно со своим смартфоном представила Nex 3 и беспроводные наушники Vivo TWS с процессором от Qualcomm.

Китайская компания считает, что их наушники смогут конкурировать с Apple AirPods, так как их новинка на порядок лучше по всем параметрам.

Разработкой Vivo TWS занимались более двух лет. В них установили 14,2 мм излучатели, реализовали поддержку aptX и AAC, а также оснастили чипом Qualcomm QCC5126, который настроен на обработку звука.



Вес наушников всего 4,4 г. Разработчик заявляет, что на создание оптимальной эргономичной формы наушников потребовалось привлечь несколько тысяч пользователей.

Встроенного в наушники аккумулятора хватит на 4 часа работы, а от зарядного кейса Vivo TWS можно зарядить еще три раза.

В общей сложности наушники с полным зарядом кейса могут проработать до 24 ч. Продажи Vivo TWS стартуют 28 сентября по цене 140 долларов.